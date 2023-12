Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Revlitix su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Revlitix è una piattaforma di automazione delle prestazioni progettata per i team Go-To-Market (GTM). Sfruttando modelli statistici avanzati, semplifica i processi di analisi e consente decisioni quotidiane basate sui dati per le unità di vendita e marketing. Con Revlitix, i team GTM ottengono informazioni complete su strategie efficaci, ottimizzando l'allocazione delle risorse identificando le lacune nelle entrate e prevenendo errori costosi. Aziende in rapida crescita come Azuga, Vanco e Aware hanno ottenuto una supervisione consolidata del GTM, rettificato sostanziali perdite di entrate e migliorato il ROI delle loro configurazioni GTM multimilionarie in soli 30 giorni.

Sito web: revlitix.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Revlitix. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.