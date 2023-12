Il marketing è sperimentazione. E il prossimo grande esperimento per la tua strategia di marketing digitale è sfruttare i contenuti generati dagli utenti – UGC – per far crescere il tuo pubblico, rafforzare il coinvolgimento del pubblico e aumentare le entrate. Questo succede con LoudCrowd. LoudCrowd collabora con i marchi in più rapida crescita a livello mondiale per supportare le strategie di crescita dei contenuti generati dagli utenti. La piattaforma consente una crescita guidata dai clienti con strumenti per misurare il valore degli UGC, organizzare e automatizzare il coinvolgimento dei clienti e creare premi per i clienti che generano UGC di valore. Con una connessione diretta a clienti e fan sui social media – il pubblico più coinvolto della storia – LoudCrowd è il social CRM in cui puoi organizzare tag social, creare una libreria curata di contenuti e segmentare programmi di crescita UGC. Che si tratti di diffondere un movimento, aumentare la fedeltà dei clienti o far crescere la propria base di fan, esiste una strategia UGC per qualsiasi organizzazione!

Sito web: loudcrowd.com

