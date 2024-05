Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per LoopUp su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

LoopUp è una soluzione premium per teleconferenze che semplifica l'organizzazione di riunioni remote di alta qualità, fornendo al contempo la sicurezza necessaria agli utenti aziendali. Non è richiesta alcuna formazione. Più di 7.000 aziende in tutto il mondo si affidano a LoopUp per le loro importanti riunioni remote, dalle teleconferenze quotidiane agli eventi ad alta visibilità. I clienti includono Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance e BMJ. Assistiamo la nostra base di clienti da 17 località in tutto il mondo.

