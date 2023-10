Life360 Inc. è una società di tecnologia informatica con sede a San Francisco che fornisce servizi basati sulla posizione, inclusa la condivisione e le notifiche, ai consumatori di tutto il mondo. Il suo servizio principale si chiama Life360, un'app di social networking per famiglie rilasciata nel 2008. È un servizio basato sulla posizione progettato principalmente per consentire ad amici e familiari di condividere la propria posizione tra loro.

Sito web: life360.com

