Mixcloud è un servizio britannico di streaming musicale online che consente l'ascolto e la distribuzione di programmi radiofonici, mix DJ e podcast, che vengono raccolti in crowdsourcing dai suoi utenti registrati. I suoi utenti importanti includono Wired, Harvard Business School, TED Talks e Barack Obama. Nell'aprile 2018, Mixcloud ha annunciato di aver chiuso 11,5 milioni di dollari da WndrCo LLC, una holding con sede a Los Angeles e San Francisco che investe in attività di media e tecnologia a lungo termine. Il finanziamento finanzierà l'espansione di Mixcloud a livello globale. Jeffrey Katzenberg, ex CEO di DreamWorks Animation, è uno dei soci fondatori di WndrCo.

Sito web: mixcloud.com

