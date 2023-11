IPaidThat è un software che utilizza l'intelligenza artificiale e il machine learning per raccogliere automaticamente tutte le fatture nelle cassette della posta. Se alcuni di essi non vengono inviati a una casella di posta, il software li trova sui siti Web dei fornitori. Importa anche le operazioni bancarie, così da confrontare i dati e vedere se tutto combacia. Se manca un documento giustificativo, viene inviata una notifica. È disponibile anche un'app mobile per scansionare e importare i conti spese scattando una foto.

Sito web: ipaidthat.io

