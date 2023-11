MakerCase è un'applicazione basata sul web per la progettazione di scatole o custodie di progetto per laser cutter e router CNC. MakerCase viene eseguito in un browser Web e genera automaticamente un progetto per il taglio in base alle specifiche dell'utente. L'utente inserisce le dimensioni della scatola e lo spessore del materiale desiderati e MakerCase genera automaticamente un modello tridimensionale della scatola che può essere ruotato liberamente. MakerCase consente agli utenti di creare scatole con bordi piatti o bordi ad incastro utilizzando giunti a dita. MakerCase può anche generare scatole aperte e chiuse. Una volta completata la progettazione della scatola, MakerCase appiattisce il modello tridimensionale in un progetto e genera un file SVG o DXF che può essere inviato direttamente a un laser cutter o a un router CNC. Per il taglio, MakerCase può compensare la larghezza del taglio o del raggio laser o aggiungere filetti dogbone sugli angoli interni per la fresatura CNC.

Sito web: en.makercase.com

