Il software di contabilità cloud ManageMart è la soluzione più potente per le aziende. Gestione account (fatture e preventivi) creazione/rimozione/modifica/invio. Monitoraggio delle spese. Fatturazione cliente online (a condizione che almeno uno dei sistemi di pagamento sia in uso: Stripe, PayPal o Square) Reportistica completa: Dichiarazione entrate/spese, Dichiarazione fiscale. ManageMart all-in-one per le aziende include anche: CRM, personale, attrezzature, software di gestione della pianificazione.

Sito web: sunrise.managemart.com

