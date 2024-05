Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per IFS su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

IFS sviluppa e fornisce software aziendale per aziende di tutto il mondo che producono e distribuiscono beni, costruiscono e mantengono risorse e gestiscono operazioni incentrate sui servizi. All'interno della nostra piattaforma unica, i nostri prodotti specifici del settore sono intrinsecamente collegati a un unico modello di dati e utilizzano l'innovazione digitale incorporata in modo che i nostri clienti possano dare il meglio di sé quando è davvero importante per i loro clienti, al momento del servizio. L'esperienza nel settore delle nostre persone e del nostro ecosistema in crescita, insieme all'impegno a fornire valore in ogni singolo passaggio, ha reso IFS un leader riconosciuto e il fornitore più raccomandato nel nostro settore.

Sito web: ifs.com

