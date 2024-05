Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Essembi su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Essembi è il software Innovation Hub che aiuta le aziende di software ad accelerare il proprio ciclo di innovazione per diventare leader nel proprio mercato. Nel frenetico mondo del software di oggi, la pressione per creare software di qualità è più alta che mai. La velocità del ciclo di innovazione del software gioca un ruolo fondamentale nel tuo successo. I leader di settore di successo sono spesso quelli con il ciclo di innovazione del software più veloce: raccolgono rapidamente feedback preziosi, prendono decisioni informate sulle nuove funzionalità dei prodotti e forniscono aggiornamenti di prodotto di alta qualità più velocemente dei loro concorrenti. Essembi aiuta i team software ad accelerare il ciclo di innovazione del software fornendo le funzionalità per gestire il ciclo in un unico sistema. Quando i team di gestione del prodotto, sviluppo, assistenza clienti, vendite e marketing collaborano perfettamente su un'unica piattaforma, tutti vincono: i tuoi clienti ottengono le funzionalità più velocemente, il tuo prodotto cresce più velocemente e la tua azienda si espande più velocemente.

Sito web: essembi.com

