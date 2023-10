HomeAdvisor è un mercato digitale precedentemente noto come ServiceMagic. Il suo scopo è quello di mettere in contatto i proprietari di case con professionisti locali preselezionati per realizzare progetti di miglioramento, manutenzione e ristrutturazione della casa. HomeAdvisor incorpora risorse di pianificazione di progetti di miglioramento della casa come True Cost Guide, dove i clienti possono visualizzare i costi medi del progetto. È gratuito per i proprietari di case e una rete a pagamento per i professionisti del servizio. Secondo la società, i professionisti registrati sulla rete HomeAdvisor vengono preselezionati e devono superare controlli sui precedenti penali e finanziari. HomeAdvisor ha sede a Denver, Colorado e ha uffici a Evanston, Illinois; Fairfax, Virginia; Lenexa, Kansas; New York, New York; Indianapolis, Indiana; e Colorado Springs, Colorado. Il 2 ottobre 2017, HomeAdvisor ha acquisito Angie's List e si è ribattezzata ANGI Homeservices (NASDAQ: ANGI), il più grande mercato digitale al mondo per i servizi domestici. IAC è ora un azionista di maggioranza di ANGI Homeservices, che è la società madre di HomeAdvisor. ANGI Homeservices gestisce 10 marchi in otto paesi, tra cui HomeAdvisor, Angie's List, mHelpDesk, HomeStars (Canada), MyHammer (Germania), MyBuilder (Regno Unito), Werkspot (Paesi Bassi), Instapro (Italia) e Travaux.com (Francia).

Sito web: homeadvisor.com

