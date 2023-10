JumpCloud è una società di software aziendale con sede negli Stati Uniti con sede a Denver, in Colorado. La società è stata lanciata formalmente nel 2013 al TechCrunch Disrupt Battlefield come strumento di gestione automatizzata dei server. La piattaforma di directory basata su cloud di JumpCloud viene utilizzata per gestire in modo sicuro l'identità, i dispositivi e l'accesso degli utenti.

Sito web: jumpcloud.com

