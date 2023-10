Focus@Will è un servizio in abbonamento basato sulle neuroscienze che utilizza playlist di musica strumentale in sequenza di fasi progettate per migliorare la produttività degli utenti. L'azienda ha sede a Los Angeles.

Sito web: focusatwill.com

