Floww.ai è una suite software basata su GenAI che consente vendite ad alta velocità per le aziende B2C e B2B2C. La piattaforma di vendita integrata di Floww.ai offre CRM per l'esecuzione delle vendite, NoCode Instant Analytics, marketing e automazione del flusso di lavoro integrati con un moderno stack di comunicazione. Gli strumenti avanzati di intelligenza artificiale generativa di Floww.ai, Sales Co-Pliot e Analytics Co-Pliot, consentono approcci di vendita efficienti e di alta qualità abilitati con analisi istantanee e approfondimenti. La maggior parte dei CRM sono progettati principalmente per casi d'uso B2B e non riescono a soddisfare in modo efficace le aziende B2C e B2B2C. L’elevata velocità e il volume delle moderne vendite B2C richiedono una piattaforma di vendita integrata che consenta una gestione agile delle vendite per adattarsi rapidamente agli ambienti di mercato dinamici.

Sito web: floww.ai

