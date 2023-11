Goodmeetings è la prima piattaforma video abilitata per AI e Analytics creata esclusivamente per le vendite a distanza. Oltre alle tradizionali esigenze di riunione video dei team di vendita, automatizza i flussi di lavoro di vendita per aumentare la produttività e sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire segnali e stimoli dinamici per la conversione delle vendite. Offre inoltre maggiore potere ai leader delle vendite attraverso la gestione intelligente dei metadati delle riunioni e l'analisi delle prestazioni di vendita.

Sito web: goodmeetings.ai

