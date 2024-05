Flowbox è una pluripremiata azienda SaaS che offre una piattaforma di marketing visivo per aiutare i marchi a sfruttare e distribuire contenuti social durante il percorso dell'acquirente per aumentare il coinvolgimento, la prova sociale e le vendite. Il cuore di Flowbox risiede nel modo in cui la tecnologia può aiutare i marchi a generare e utilizzare contenuti di proprietà, a pagamento, guadagnati e generati dagli utenti per un marketing e un e-commerce più efficaci, trasparenti e trasparenti. Attraverso la nostra piattaforma, i nostri clienti sono in grado di raccogliere, moderare e pubblicare contenuti sul proprio sito web, negozio online e canali social. Fondata nel 2016, Flowbox è una delle società di tecnologia di marketing in più rapida crescita in Europa e si è classificata all'ottavo posto nella classifica Deloitte Sweden Technology Fast 50 2020. Nel 2022, Flowbox e Photoslurp si sono fuse in un'unica società e oggi l'azienda congiunta conta 70 dipendenti e uffici in Stoccolma, Barcellona e Amsterdam, che servono oltre 850 clienti in 40 mercati. ⭐️ 8° classificato nella classifica Technology Fast 50 Sweden di Deloitte ⭐️ Partner ufficiale di meta marketing

Sito web: getflowbox.com

