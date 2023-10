Trustpilot.com è un sito web danese di recensioni di consumatori fondato in Danimarca nel 2007 che ospita recensioni di aziende in tutto il mondo. Ogni mese vengono pubblicate quasi 1 milione di nuove recensioni. Il sito offre servizi freemium alle imprese. L'azienda fa affidamento sugli utenti, sul software e sul team di conformità per segnalare e rimuovere dalla piattaforma le recensioni che violano le linee guida sui contenuti di Trustpilot. Trustpilot ha uffici a New York, Denver, Londra, Copenaghen, Vilnius, Berlino e Melbourne e impiega più di 700 persone. Esistono indagini indipendenti che suggeriscono che i siti di recensioni come Trustpilot potrebbero contenere recensioni false.

Sito web: trustpilot.com

