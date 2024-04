Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Digiphy su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Digiphy sta ridefinendo il marketing contestuale. Collegando i marchi direttamente ai clienti, Digiphy costruisce e offre esperienze digitali dinamiche in momenti contestualmente rilevanti da qualsiasi prodotto fisico e punto di contatto con il cliente. La nostra soluzione flessibile e self-service migliora lo storytelling del marchio e crea un nuovo canale di marketing digitale interattivo che aumenta la trasparenza, accelera le vendite e approfondisce il coinvolgimento del marchio, consentendo al tempo stesso alle aziende di acquisire preziosi dati sui clienti. Digiphy è stata fondata da Sarah Ellenbogen che ha trascorso 15 anni in Google sulla frontiera della pubblicità digitale, Chris Scott che ha vent'anni di esperienza alla guida di team creativi e di prodotto ad alte prestazioni presso start-up tecnologiche in rapida crescita, Heida Helgadottir un'imprenditrice tecnologica e alimentare e Oliver Luckett, leader del marketing digitale e dei social media. Digiphy ha partecipato al programma di accelerazione Farm to Fork di Techstars ed è stata nominata finalista 2022 per Fast Company World Changing Ideas.

Sito web: digiphy.it

