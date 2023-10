Facebook (stilizzato come Facebook) è un social media online americano e un servizio di social networking con sede a Menlo Park, California, e un servizio di punta dell'omonima società Facebook, Inc. È stata fondata da Mark Zuckerberg, insieme ad altri studenti e compagni di stanza dell'Harvard College Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Inizialmente i fondatori limitarono l’iscrizione a Facebook agli studenti di Harvard. L'adesione è stata estesa alla Columbia, Stanford e Yale prima di essere estesa al resto della Ivy League, al MIT e agli istituti di istruzione superiore nell'area di Boston, poi a varie altre università e infine agli studenti delle scuole superiori. Dal 2006, chiunque dichiari di avere almeno 13 anni può diventare un utente registrato di Facebook, anche se ciò può variare a seconda delle leggi locali. Il nome deriva dalle directory di Facebook spesso fornite agli studenti universitari americani. È possibile accedere a Facebook da dispositivi dotati di connettività Internet, come personal computer, tablet e smartphone. Dopo la registrazione, gli utenti possono creare un profilo rivelando informazioni su se stessi. Possono pubblicare testi, foto e contenuti multimediali che verranno condivisi con qualsiasi altro utente che abbia accettato di essere loro "amico" o, con una diversa impostazione della privacy, con qualsiasi lettore. Gli utenti possono anche utilizzare varie app integrate, unirsi a gruppi di interesse comune, acquistare e vendere articoli o servizi su Marketplace e ricevere notifiche sulle attività dei propri amici di Facebook e sulle attività delle pagine Facebook che seguono. Facebook ha affermato di avere più di 2,3 miliardi di utenti attivi mensili a dicembre 2018 e di essere stata l'app mobile più scaricata degli anni 2010 a livello globale. Facebook è stato oggetto di un'ampia copertura mediatica e di molte controversie, spesso riguardanti la privacy degli utenti (come nel caso del scandalo dei dati di Cambridge Analytica), manipolazione politica (come nel caso delle elezioni americane del 2016), effetti psicologici come dipendenza e bassa autostima e contenuti come notizie false, teorie del complotto, violazione del copyright e incitamento all’odio. I commentatori hanno accusato Facebook di facilitare volontariamente la diffusione di tali contenuti.

Sito web: facebook.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Facebook. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.