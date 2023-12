Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per discovery+ su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Discovery+ (pronunciato Discovery Plus; stilizzato come discovery+) è un servizio di streaming di proprietà di Discovery, Inc. Il servizio si concentra sulla programmazione fattuale tratta dalle librerie dei principali marchi di canali di Discovery, nonché sulle serie originali (spesso che coinvolgono spin-off di programmi esistenti dalle reti di Discovery) e altri contenuti acquisiti. È stato lanciato per la prima volta in India il 23 marzo 2020. Si è espanso nel Regno Unito e in Europa tramite un rebranding delle piattaforme Dplay esistenti ed è stato lanciato negli Stati Uniti il ​​4 gennaio 2021.

Sito web: discoveryplus.com

