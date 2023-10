Yanka Industries, Inc., che opera come MasterClass, è una piattaforma americana di abbonamento formativo online su cui gli studenti possono accedere a tutorial e lezioni preregistrate da esperti in vari campi. Il concetto di MasterClass è stato concepito da David Rogier e Aaron Rasmussen. Le lezioni in genere non sono interattive, sebbene almeno un corso includesse compiti interattivi in ​​cui lo studente agiva con altri studenti, di persona o tramite Skype.

Sito web: masterclass.com

