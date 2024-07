Emotion Logic Ltd è uno strumento di intelligenza artificiale che offre analisi delle emozioni autentiche in tempo reale e funzionalità di calcolo cognitivo per migliorare le esperienze degli utenti. Con questo strumento, gli utenti possono acquisire una comprensione più profonda delle emozioni umane e utilizzare la tecnologia emozionale per trasformare le loro applicazioni. Lo strumento Emotion Logic può essere applicato in vari settori e casi d’uso. In finanza, può migliorare i processi Know Your Customer (KYC), ridurre le inadempienze sui prestiti e aumentare la soddisfazione del cliente. Nei contact center, può aumentare le vendite, la soddisfazione del cliente e la fidelizzazione del team. Lo strumento è utile anche nella valutazione del rischio e nel rilevamento delle frodi, contribuendo a ridurre le perdite legate alle frodi e a migliorare la soddisfazione del cliente. Per il controllo delle risorse umane e della sicurezza, Emotion Logic può aumentare il successo delle assunzioni e la soddisfazione dei dipendenti. Nelle interfacce macchina-uomo, può migliorare i tassi di coinvolgimento e la soddisfazione del cliente. Nel settore sanitario, può migliorare la qualità della valutazione e i tassi di recupero. Lo strumento può anche accelerare le indagini e ridurre tempi e costi nel settore forense. La logica emotiva è utile anche nel settore dell'intrattenimento e degli abbinamenti, poiché aumenta i tassi di abbinamento di successo e identifica i cattivi attori. Inoltre, può essere sfruttato nella ricerca per approfondimenti sulle emozioni nel marketing e nella ricerca accademica. Lo strumento utilizza analisi vocali avanzate e motori decisionali AI per decodificare le emozioni autentiche dalle voci umane. Funziona indipendentemente dalla lingua, dalla cultura, dalla prosodia o dallo stile espressivo, rendendolo accessibile e adattabile a qualsiasi regione. L’analisi non è influenzata da razza, sesso, età o tratti culturali, fornendo approfondimenti privi di pregiudizi. Le capacità di intelligenza artificiale di Emotion Logic consentono previsioni migliori del comportamento di utenti, clienti, pazienti o dipendenti, indipendentemente dal loro ruolo o dalla lingua parlata. Marchi leader in vari settori stanno già sfruttando le capacità di Emotion Logic per promuovere i progressi tecnologici.

Sito web: emotionlogic.ai

