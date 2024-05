Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per EDICOM su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

EDICOM, leader internazionale nell'EDI e nella FATTURAZIONE ELETTRONICA, progetta piattaforme per la trasmissione e l'integrazione dei dati tra imprese, seguendo sempre rigorosi criteri di professionalità, trasparenza ed efficacia. EDICOM ha la capacità di preservare le condizioni legali dei documenti e dei fascicoli archiviati garantendone l'autenticità e l'integrità nel tempo. EDICOM è la prima azienda certificata dal Ministero dell'Energia, del Turismo e dell'Agenda Digitale ad offrire un servizio di archiviazione elettronica a lungo termine con la certificazione eIDAS per tutta l'Unione Europea. EDICOM commercializza e fornisce servizi in modalità ASP-SaaS (Application Service Provider), un modello che consente alle aziende di esternalizzare le complesse e costose risorse tecnologiche e umane necessarie per implementare e gestire una soluzione EDI. Questo modello di business è reso possibile dalla piattaforma cloud B2B di EDICOM, una potente infrastruttura tecnologica con software sviluppato internamente, hardware costantemente aggiornato e sistemi di comunicazione e servizi di gestione personalizzati.

Sito web: edicomgroup.com

