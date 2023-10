Diply è un sito di notizie sociali pubblicato dalla società madre GoViral con sede a Londra (Ontario), New York e Toronto. Una volta si classificava tra i 100 siti web più popolari al mondo e tra i primi 20 siti web in Canada. Nell'aprile 2019 era tra i 5.000 siti Web più popolari in Canada e tra i primi 22.000 nel mondo.

Sito web: diply.com

