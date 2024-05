Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Deft su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Deft, una società di Summit, è un fornitore affidabile di servizi IT gestiti per le PMI della lista Fortune 500. Fondata nel 1999, forniamo pluripremiati servizi di colocation, cloud, disaster recovery e rete nei principali data center di tutto il mondo. Deft è stata acquisita da Summit nel 2024 per combinare i propri servizi di colocation, cloud e rete per creare una centrale elettrica nelle soluzioni IT.

Sito web: deft.com

