Opti9 è un fornitore leader di soluzioni cloud ibride con uffici a Garden City, NY, Omaha, NE, Overland Park, KS e St. Louis, MO, e una rete globale di data center. Siamo un partner di consulenza AWS Advanced e Veeam Platinum VCSP, specializzati in servizi cloud, sviluppo e modernizzazione di applicazioni, backup e ripristino di emergenza, nonché sicurezza e conformità gestite. Le nostre soluzioni sono progettate per accelerare la trasformazione digitale con interruzioni minime dell'attività aziendale, così potrai sfruttare tutti i vantaggi del cloud più rapidamente. Focalizzandosi innanzitutto sul business, Opti9 unisce esperienza, innovazione e nuove soluzioni per garantire il suo approccio "Giusto carico di lavoro, Giusto cloud, Giusto momento".

Sito web: opti9tech.com

