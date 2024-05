Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per DeepTranscript su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

DeepTranscript è una tecnologia di riconoscimento vocale automatico per le aziende dedicate all'utilizzo dei dati vocali. Progettato come il fornitore di tecnologia perfetto per i professionisti che desiderano trascrivere grandi volumi offrendo un'elevata precisione e prezzi bassi. Raccogliamo tutti i dati disponibili in conversazioni, discorsi, interviste con un'API plug and play con accesso immediato al mercato e funzionalità rilevanti oltre a una trascrizione accurata: analisi delle emozioni, motivi ricorrenti di soddisfazione...

Sito web: deeptranscript.com

