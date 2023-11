TRANSKRIPTOR è uno dei migliori strumenti di produttività che converte il parlato in testo online! Utilizza il software di trascrizione automatica per trascrivere file vocali in testo come interviste, riunioni e podcast. TRANSKRIPTOR supporta tutti i formati di file.

Sito web: transkriptor.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Transkriptor. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.