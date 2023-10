Converti la voce in testo con una precisione fino al 99% utilizzando la più recente tecnologia di riconoscimento vocale. Grazie a un processo di deep learning chiamato riconoscimento vocale automatico (ASR) puoi trasformare qualsiasi discorso in testo in modo rapido e preciso.

Sito web: voicetapp.com

