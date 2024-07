Dasha.AI è una piattaforma avanzata per lo sviluppo di agenti IA conversazionali ultrarealistici da utilizzare in una varietà di applicazioni. Mira a fornire alle aziende la capacità di costruire agenti AI basati su voce e testo in grado di eseguire compiti nel mondo reale. Questi possono essere integrati nelle applicazioni per potenziare diversi processi come vendite, interazioni con i clienti e automazione. Inoltre, Dasha.AI sostiene un'esperienza di conversazione ultra-naturale che replica efficacemente l'interazione umana, comprendendo funzionalità come tempi di risposta a latenza ultra-bassa, sintesi vocale ultra-realistica e tecniche di suggerimento proprietarie che contribuiscono a un dialogo realistico. La piattaforma introduce DashaScript, un linguaggio di programmazione degli agenti proprietario per personalizzazione e flessibilità senza precedenti, che consente agli sviluppatori di creare agenti IA in grado di far fronte a scenari di chiamate complessi e di adattarsi dinamicamente in base ai segmenti di clientela. Infine, Dasha.AI fornisce una piattaforma whitelabel che consente agli sviluppatori di creare prodotti specifici del settore e consente agli utenti di costruire e gestire agenti AI senza codifica. Ciò è particolarmente utile in quanto i clienti possono concentrarsi sulla progettazione di interfacce ed esperienze utente intuitive mentre Dasha.AI si occupa della complessa elaborazione e gestione del backend.

Sito web: dasha.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Dasha. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.