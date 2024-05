Coveo è una società SaaS (Software-as-a-Service) con sede a Quebec City che offre una piattaforma basata su cloud per rendere le esperienze digitali più intelligenti e fornisce software specifico costruito su tale piattaforma. Coveo Relevance Cloud™ utilizza tecnologie di ricerca, analisi e apprendimento automatico per unificare contenuti e dati disparati e automatizzare la fornitura di informazioni pertinenti e personalizzate. Coveo fornisce soluzioni per l'e-commerce, il servizio clienti e la competenza della forza lavoro. L'azienda è riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, leader in The Forrester Wave™: Cognitive Search e Strong Performer in The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.

Sito web: coveo.com

