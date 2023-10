Help Scout è una società remota globale che fornisce software di help desk e ha sede a Boston, Massachusetts. L'azienda fornisce una piattaforma di assistenza clienti basata su e-mail, uno strumento di knowledge base e un widget di ricerca/contatto incorporabile per i professionisti del servizio clienti. Il prodotto principale di Help Scout (chiamato anche Help Scout) è un help desk SaaS (software as a service) basato sul web conforme a HIPAA. Fondata nel 2011, l'azienda serve più di 10.000 clienti in oltre 140 paesi tra cui Buffer, Basecamp, Trello, Reddit e AngelList. Oltre alla sede di Boston, l’azienda dispone di una forza lavoro remota con oltre 100 dipendenti che vivono in più di 80 città in tutto il mondo.

