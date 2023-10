Chewy, Inc. è un rivenditore online americano di alimenti per animali domestici e altri prodotti per animali domestici con sede a Dania Beach, in Florida. Nel 2017, Chewy è stata acquisita da PetSmart per 3,35 miliardi di dollari, la più grande acquisizione mai effettuata di un'attività di e-commerce all'epoca.

Sito web: chewy.com

