BPS Direct, L.L.C, che opera come Bass Pro Shops, è un rivenditore privato americano specializzato in caccia, pesca, campeggio e altri prodotti correlati per attività ricreative all'aperto. Con sede a Springfield, Missouri, Bass Pro Shops ha una forza lavoro di circa 40.000 dipendenti.

