The North Face è un'azienda americana di prodotti per attività ricreative all'aperto. The North Face produce abbigliamento outdoor, calzature e relative attrezzature. Fondata nel 1968 per rifornire gli scalatori, il logo dell'azienda trae ispirazione dall'Half Dome, nel Parco Nazionale di Yosemite.

Sito web: thenorthface.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a The North Face. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.