Florida Power & Light Company, la principale filiale di NextEra Energy Inc., è la più grande azienda elettrica della Florida. È una società di servizi energetici con sede a Juno Beach, in Florida, che serve circa 5 milioni di clienti e 11 milioni di persone in Florida.

Sito web: fpl.com

