BusinessMan ERP

BusinessMan - Business Manager Enterprise è un sistema di gestione aziendale (BMS) completo Comprende tutte le funzioni di gestione aziendale che ti aspetteresti di trovare, oltre a molte funzionalità aggiuntive non incluse in molti altri tipi di software di gestione aziendale. BME si basa sulla pluripremiata soluzione client-server BusinessMan Enterprise, che è stata sviluppata in un periodo di oltre 25 anni fino al punto in cui è oggi, utilizzando le più recenti tecnologie web in modo da darti le prestazioni, la flessibilità e le ricche funzionalità che ti servono. necessità, fornendo al contempo l'accesso da tutte le piattaforme che supportano un browser Web moderno.

Sito web: businessmanerp.com

