Automatizza la gestione delle patch sul cloud sempre e ovunque. Stai lontano dalle vulnerabilità e dagli attacchi informatici. Gestisci i tuoi computer dal cloud. Patch Manager Plus supporta l'applicazione di patch AWS e la gestione delle patch delle istanze di Azure. Patch Manager Plus cloud ti aiuta a rimanere aggiornato su tutti gli aggiornamenti per tutti i computer basati su Windows e MacOS.

Sito web: accounts.zoho.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ME Patch Manager. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.