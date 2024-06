Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Broadvoice Cloud PBX su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Broadvoicesemplifica le comunicazioni per le piccole e medie imprese (PMI) combinando potenti funzionalità PBX cloud, UC e collaborazione con call center virtuale in un'unica pluripremiata piattaforma Unified Communications as a Service (UCaaS) che offre funzionalità di livello aziendale a tariffe convenienti. La piattaforma è connessa alla rete sicura e ridondante e all’infrastruttura di hosting di Broadvoice, consentendo alle PMI di connettersi con i clienti in modo sicuro sempre, ovunque e con qualsiasi dispositivo. Broadvoice è classificata nella Deloitte Technology Fast 500 e Inc. 500 aziende private a più rapida crescita in America.

Sito web: broadvoice.com

