Botika è un'azienda impegnata nello sviluppo di sofisticate tecnologie di intelligenza artificiale conversazionale. È noto soprattutto per il suo chatbot GPT (Generative Pre-trained Transformer). La tecnologia è una straordinaria miscela del sistema chatbot Botika, che utilizza la tecnologia basata su regole, la classificazione degli intenti NLP e GPT. Questa combinazione si traduce in un super chatbot che ha il potenziale per apportare cambiamenti significativi al servizio clienti. Il sistema è in grado di comprendere e rispondere alle esigenze dei clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornendo un'interazione migliorata, personalizzata e più simile a quella umana. Offrendo un assistente AI in grado di interagire tramite testo e voce utilizzando i moderni canali di comunicazione, l'applicazione di Botika porta l'intelligenza artificiale conversazionale avanzata in vari settori tra cui sanità, spedizioni e assicurazioni. Inoltre, presenta anche un'interfaccia per soluzioni chatbot personalizzabili per soddisfare le esigenze aziendali. La tecnologia proprietaria si basa su GPT di OpenAI, un sistema dedicato alla generazione di testo intelligente e simile a quello umano, trasformando così l'interazione con la tecnologia.

Sito web: botika.online

