Una società complessa può mantenere la pace interna ed esterna solo se riesce a mantenere permanentemente un conflitto positivo. e coltivare una cultura del dibattito. Apolut si sente impegnato in questa conoscenza! Siamo una piattaforma multimediale indipendente impegnata a offrire più di una semplice prospettiva su una vasta gamma di argomenti. Apolut significa stampa gratuita e finanziata al 100% dagli utenti. Su Apolut troverai vari format: sia emozionanti video interviste con personaggi della storia contemporanea sia serie di video che mirano a colmare le lacune nell'educazione e nell'informazione. Se ti aspetti un reportage politico quotidiano, Apolut è il posto giusto per te. I nostri obiettivi – diversità di opinione e libertà di stampa – possono essere raggiunti solo se gli attuali sostenitori di KenFM sostengono la trasformazione in Apolut e sostengono Apolut con un ordine permanente.

Sito web: apolut.net

