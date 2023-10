Scoprite in modo semplice e veloce il tempo in Svizzera e nel mondo con l'app SRF Meteo. Salva i tuoi luoghi preferiti come preferiti e mantieni sempre una panoramica del tempo. Il radar delle precipitazioni Meteo mostra lo sviluppo dell'ultima e dell'ora successiva e nel modello 48 ore. Nei mesi invernali troverete nell'app SRF Meteo, pubblicata dall'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF, la carta meteorologica della neve con l'altezza attuale della neve, l'altezza della neve fresca e il pericolo di valanghe. Con il bollettino meteorologico della redazione SRF Meteo, aggiornato tre volte al giorno, siete sempre aggiornati sulle previsioni del tempo per la Svizzera. Ogni giorno puoi trovare cose nuove ed entusiasmanti sul tempo nelle storie di Meteo. Con oltre 40 webcam distribuite in tutta la Svizzera potrete farvi un'idea del tempo attuale. Se nelle tue località svizzere preferite si verificano condizioni meteorologiche estreme, verrai avvisato tramite notifiche push e avvisi meteo direttamente nell'app.

Sito web: srf.ch

