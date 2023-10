L'app SRF Sport ti offre live streaming, ticker live, notizie sportive e risultati in tempo reale. Che si tratti di calcio, hockey su ghiaccio, sci, tennis, ciclismo, sci alpino o Formula 1. Con l'app SRF Sport potete seguire tutti gli sport in diretta. Riportiamo sugli atleti svizzeri e sugli highlights sportivi internazionali. Tutte le notizie sportive, i risultati e i video di Super League, Champions League, Europa League, Bundesliga e Coppa di Svizzera in tempo reale.

Sito web: srf.ch

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a SRF Sport. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.