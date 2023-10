IL BUSINESS MESSENGER CHE COLLEGA TUTTI! - Professionalizzare la comunicazione sicura e semplice per la tua azienda stashcat® - Il modo moderno di comunicare internamente all'azienda – Alternativa a WhatsApp per aziende e autorità. Una comunicazione efficiente tra tutti i dipendenti di un’azienda è il punto di partenza per un modo di lavorare orientato agli obiettivi. stashcat® combina le consuete funzionalità di chat con il proprio cloud storage per creare un ambiente di comunicazione sicuro e conforme alla protezione dei dati – conforme al GDPR. La piattaforma offre una comunicazione interna contemporanea all'azienda e segue un rigoroso ideale di protezione dei dati. Comunica all'interno dell'azienda in modo semplice, rapido e sicuro - con stashcat®.

Sito web: stashcat.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a stashcat. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.