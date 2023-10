Il drkserver – i milioni di potenzialità di tutti i partecipanti attivi al DRK in un unico posto. Il drkserver raggruppa personale e materiale, indirizzi ed eventi nella gestione delle risorse online in modo che le informazioni possano essere raccolte e valutate nella vita di tutti i giorni. In caso di crisi è possibile determinare in modo mirato, globale, rapido e trasparente quali risorse sono disponibili - per un aiuto adeguato al livello di necessità.

Sito web: drkserver.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a drkserver. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.