Braze

braze.com

Braze adalah platform keterlibatan pelanggan terkemuka yang memperkuat hubungan jangka panjang antara konsumen dan merek yang mereka sukai. Braze memungkinkan setiap pemasar mengumpulkan dan mengambil tindakan terhadap sejumlah data dari sumber mana pun, sehingga mereka dapat terlibat secara kreatif dengan pelanggan secara real-time, di seluruh saluran dari satu platform. Dari perpesanan lintas saluran dan orkestrasi perjalanan hingga eksperimen dan pengoptimalan yang didukung Al, Braze memungkinkan perusahaan membangun dan memelihara hubungan yang benar-benar menarik dengan pelanggan mereka yang mendorong pertumbuhan dan loyalitas. Perusahaan ini telah diakui sebagai Perusahaan Teknologi Terbaik untuk Bekerja di Berita AS tahun 2024, merupakan Tempat Kerja Terbaik untuk Wanita di Inggris tahun 2023 oleh Great Place to Work, dan dinobatkan sebagai Pemimpin oleh Gartner® dalam Magic Quadrant™ 2023 untuk Pusat Pemasaran Multisaluran dan di The Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs, Q1 2023. Braze berkantor pusat di New York dengan 10+ kantor di Amerika Utara, Eropa, dan APAC. Pelajari lebih lanjut di braze.com.