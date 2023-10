ZingPlay est l'un des principaux développeurs et éditeurs de logiciels de divertissement. Après avoir créé le label ZingPlay en 2009 dans le pays, la société est rapidement devenue l'un des fabricants de jeux informatiques les plus populaires et les plus respectés au Vietnam. En se concentrant sur la création d'expériences de divertissement bien conçues et très agréables, ZingPlay a maintenu une réputation de qualité inégalée depuis sa création.

Site Web : play.zing.vn

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Zing Play. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.