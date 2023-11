RunMan : Race Around the World est un jeu de plateforme dans lequel, en tant que coureur le plus rapide du monde, vous devez faire vos preuves en continuant à courir ! Courez simplement vers la fin et surmontez tous les obstacles qui se trouvent sur votre chemin. N'oubliez pas de prendre de l'élan pour courir plus vite ! Courir est facile et amusant ! Profitons de courir maintenant !

