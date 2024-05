Escape Underground

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Un voyage atmosphérique où un robot cherche une issue pour sortir du sous-sol. Il s'agit d'un jeu qui se déroule dans un environnement sombre et atmosphérique. Le protagoniste principal, un robot, est projeté profondément sous la surface de la terre par une sentinelle extraterrestre. A partir de ce moment, il commence à chercher un moyen de sortir de là. Ce ne sera cependant pas facile, car il devra faire face à de nombreux défis en cours de route. Ce robot va se déplacer de gauche à droite, sauter par-dessus les obstacles, grimper, pousser certains objets et résoudre toutes sortes d'énigmes, en manipulant des interrupteurs, des ascenseurs, des lasers et autres pistolets. Prendre contact avec l'un des pièges le tuera instantanément, le renvoyant au point de contrôle précédent. Les sentinelles extraterrestres le ralentiront et même le tueront si elles sont repérées sur leur chemin. Le voyage sera peut-être court, mais il en vaudra la peine.

Site Web : poki.com

