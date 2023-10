Conveyor Deli est un joli jeu de restaurant dans lequel deux frères tiennent un sandwich-bar. Votre objectif est de rendre les clients heureux en leur servant des sandwichs. Attention : au fur et à mesure qu'il y a du monde, le rythme de commande des sandwichs s'accélère et il devient de plus en plus difficile de les servir à temps. Appuyez sur espace au bon moment pour servir le sandwich et le faire finir dans l'assiette du client. Conveyor Deli a été créé par Gametapas.

